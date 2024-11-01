El PageWriter TC35 de Philips ofrece herramientas avanzadas que agilizan el trabajo clínico y ayudan en la toma de decisiones médicas. Todos los modelos incluyen el algoritmo DXL ECG, resultado de más de 55 años de investigación. Estos equipos aseguran continuidad y consistencia en la lectura de ECG gracias a su integración con IntelliSpace ECG y otras soluciones de Philips. El sistema permite descargar listas de trabajo DICOM o recuperar datos demográficos de pacientes directamente en la cama. Los informes de ECG pueden enviarse de manera inalámbrica a la historia clínica electrónica mediante WiFi 5 con seguridad WPA3. Además, la interoperabilidad DICOM nativa facilita el acceso a órdenes de ECG y el almacenamiento de resultados en PACS. En definitiva, un flujo clínico rápido, eficiente y confiable para médicos y pacientes.
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El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.
Interpretaciones del ECG líderes en la industria
El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.
Interpretaciones del ECG líderes en la industria
El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.
Operación 1-2-3
Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz
El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.
Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz
El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.
Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz
El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.
Conjunto compacto de derivaciones integradas
El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo
El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.
El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo
El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.
El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo
El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.
Conectividad inalámbrica con WiFi 5
Comunicación e integración basadas en estándares
Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.
Comunicación e integración basadas en estándares
Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.
Comunicación e integración basadas en estándares
Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.
El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.
Interpretaciones del ECG líderes en la industria
El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.
Interpretaciones del ECG líderes en la industria
El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.
Operación 1-2-3
Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz
El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.
Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz
El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.
Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz
El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.
Conjunto compacto de derivaciones integradas
El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo
El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.
El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo
El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.
El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo
El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.
Conectividad inalámbrica con WiFi 5
Comunicación e integración basadas en estándares
Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.
Comunicación e integración basadas en estándares
Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.
Comunicación e integración basadas en estándares
Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.
Especificaciones
Funciones de ECG
Funciones de ECG
Registro simultáneo de derivaciones
12 derivaciones
ECG cronometrado
Soporte para protocolos de estrés farmacológico
Almacenamiento/transferencia de informes
Fidelidad completa a 1000 Hz de 10 segundos para las 12 derivaciones
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Gestión centralizada del tiempo (D01)
La hora se puede sincronizar de manera manual o automática con un servidor horario de red (Network Time Server)
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