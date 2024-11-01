El algoritmo DXL de Philips utiliza métodos analíticos sofisticados para interpretar el ECG en reposo. Analiza hasta 18 derivaciones de trazados de ECG adquiridos simultáneamente para interpretar el ritmo y la morfología en diversas poblaciones de pacientes.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes
El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes
El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes
Los mapas ST visualizan desviaciones
Los mapas ST visualizan desviaciones
Los mapas ST visualizan desviaciones
Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente
Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente
Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente
Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión
Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión
Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión
Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente
Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente
Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente
Programa LeadCheck para prevenir errores
Programa LeadCheck para prevenir errores
Programa LeadCheck para prevenir errores
Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad
Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad
Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad
El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes
El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes
El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes
Los mapas ST visualizan desviaciones
Los mapas ST visualizan desviaciones
Los mapas ST visualizan desviaciones
Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente
Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente
Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente
Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión
Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión
Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión
Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente
Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente
Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente
Programa LeadCheck para prevenir errores
Programa LeadCheck para prevenir errores
Programa LeadCheck para prevenir errores
Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad
Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad
Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad
Ver producto
Ver producto
Philips IntelliSpace ECG proporciona un acceso rápido y sencillo a los ECG desde casi cualquier lugar y en cualquier momento para mejorar su flujo de trabajo a través de una amplia capacidad de conexión.
Ver producto
El PageWriter TC35 de Philips ofrece herramientas avanzadas que agilizan el trabajo clínico y ayudan en la toma de decisiones médicas. Todos los modelos incluyen el algoritmo DXL ECG, resultado de más de 55 años de investigación. Estos equipos aseguran continuidad y consistencia en la lectura de ECG gracias a su integración con IntelliSpace ECG y otras soluciones de Philips. El sistema permite descargar listas de trabajo DICOM o recuperar datos demográficos de pacientes directamente en la cama. Los informes de ECG pueden enviarse de manera inalámbrica a la historia clínica electrónica mediante WiFi 5 con seguridad WPA3. Además, la interoperabilidad DICOM nativa facilita el acceso a órdenes de ECG y el almacenamiento de resultados en PACS. En definitiva, un flujo clínico rápido, eficiente y confiable para médicos y pacientes.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Seleccionar paísMéxico (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.