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DXL

Algoritmo para ECG en reposo

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El algoritmo DXL de Philips utiliza métodos analíticos sofisticados para interpretar el ECG en reposo. Analiza hasta 18 derivaciones de trazados de ECG adquiridos simultáneamente para interpretar el ritmo y la morfología en diversas poblaciones de pacientes.

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Características
Análisis integrado de 16 derivaciones

El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes

El algoritmo DXL de ECG de Philips va más allá de la interpretación tradicional de 12 derivaciones del ECG en reposo. También ofrece capacidades diagnósticas incrementales no asociadas a programas de análisis anteriores. El análisis integrado de 16 derivaciones aprovecha electrodos opcionales en el tórax derecho y la espalda para brindar interpretaciones ampliadas en casos de dolor torácico en adultos. Asimismo, se admite un análisis pediátrico de 15 derivaciones.

El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes

El algoritmo DXL de ECG de Philips va más allá de la interpretación tradicional de 12 derivaciones del ECG en reposo. También ofrece capacidades diagnósticas incrementales no asociadas a programas de análisis anteriores. El análisis integrado de 16 derivaciones aprovecha electrodos opcionales en el tórax derecho y la espalda para brindar interpretaciones ampliadas en casos de dolor torácico en adultos. Asimismo, se admite un análisis pediátrico de 15 derivaciones.

El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes

El algoritmo DXL de ECG de Philips va más allá de la interpretación tradicional de 12 derivaciones del ECG en reposo. También ofrece capacidades diagnósticas incrementales no asociadas a programas de análisis anteriores. El análisis integrado de 16 derivaciones aprovecha electrodos opcionales en el tórax derecho y la espalda para brindar interpretaciones ampliadas en casos de dolor torácico en adultos. Asimismo, se admite un análisis pediátrico de 15 derivaciones.
Mapas ST

Los mapas ST visualizan desviaciones

Los mapas ST brindan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontal y horizontal, respondiendo a las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Los mapas ST visualizan desviaciones

Los mapas ST brindan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontal y horizontal, respondiendo a las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Los mapas ST visualizan desviaciones

Los mapas ST brindan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontal y horizontal, respondiendo a las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Criterios actualizados

Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente

El algoritmo DXL de 16 derivaciones incluye criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente. Entre los ejemplos se encuentran la incorporación de "isquemia global aguda" y la actualización de criterios de STEMI específicos por sexo, tal como se documenta en las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente

El algoritmo DXL de 16 derivaciones incluye criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente. Entre los ejemplos se encuentran la incorporación de "isquemia global aguda" y la actualización de criterios de STEMI específicos por sexo, tal como se documenta en las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente

El algoritmo DXL de 16 derivaciones incluye criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente. Entre los ejemplos se encuentran la incorporación de "isquemia global aguda" y la actualización de criterios de STEMI específicos por sexo, tal como se documenta en las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Criterios STEMI-CA

Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión

Incluye criterios STEMI‑CA (arteria responsable) que ayudan a identificar el lugar más probable de la obstrucción, siguiendo las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión

Incluye criterios STEMI‑CA (arteria responsable) que ayudan a identificar el lugar más probable de la obstrucción, siguiendo las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión

Incluye criterios STEMI‑CA (arteria responsable) que ayudan a identificar el lugar más probable de la obstrucción, siguiendo las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Avisos de Valor Crítico

Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente

Incluye avisos de Valor Crítico que señalan situaciones que necesitan atención médica urgente. Esto permite que los profesionales de la salud actúen de inmediato y acorten el tiempo entre la detección de un problema cardíaco grave y la intervención, por ejemplo, una angioplastia con balón.

Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente

Incluye avisos de Valor Crítico que señalan situaciones que necesitan atención médica urgente. Esto permite que los profesionales de la salud actúen de inmediato y acorten el tiempo entre la detección de un problema cardíaco grave y la intervención, por ejemplo, una angioplastia con balón.

Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente

Incluye avisos de Valor Crítico que señalan situaciones que necesitan atención médica urgente. Esto permite que los profesionales de la salud actúen de inmediato y acorten el tiempo entre la detección de un problema cardíaco grave y la intervención, por ejemplo, una angioplastia con balón.
Programa LeadCheck

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck puede detectar hasta 19 tipos de errores en la colocación de los electrodos o en la inversión de derivaciones durante un ECG.

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck puede detectar hasta 19 tipos de errores en la colocación de los electrodos o en la inversión de derivaciones durante un ECG.

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck puede detectar hasta 19 tipos de errores en la colocación de los electrodos o en la inversión de derivaciones durante un ECG.
Recomendaciones actualizadas

Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad

El algoritmo incorpora las guías más recientes, incluidas las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2007 (Parte II**) y de 2009 (Parte VI1) sobre cómo estandarizar e interpretar el electrocardiograma. Philips ofrece este algoritmo en distintos equipos.***

Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad

El algoritmo incorpora las guías más recientes, incluidas las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2007 (Parte II**) y de 2009 (Parte VI1) sobre cómo estandarizar e interpretar el electrocardiograma. Philips ofrece este algoritmo en distintos equipos.***

Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad

El algoritmo incorpora las guías más recientes, incluidas las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2007 (Parte II**) y de 2009 (Parte VI1) sobre cómo estandarizar e interpretar el electrocardiograma. Philips ofrece este algoritmo en distintos equipos.***
  • Análisis integrado de 16 derivaciones
  • Mapas ST
  • Criterios actualizados
  • Criterios STEMI-CA
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Análisis integrado de 16 derivaciones

El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes

El algoritmo DXL de ECG de Philips va más allá de la interpretación tradicional de 12 derivaciones del ECG en reposo. También ofrece capacidades diagnósticas incrementales no asociadas a programas de análisis anteriores. El análisis integrado de 16 derivaciones aprovecha electrodos opcionales en el tórax derecho y la espalda para brindar interpretaciones ampliadas en casos de dolor torácico en adultos. Asimismo, se admite un análisis pediátrico de 15 derivaciones.

El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes

El algoritmo DXL de ECG de Philips va más allá de la interpretación tradicional de 12 derivaciones del ECG en reposo. También ofrece capacidades diagnósticas incrementales no asociadas a programas de análisis anteriores. El análisis integrado de 16 derivaciones aprovecha electrodos opcionales en el tórax derecho y la espalda para brindar interpretaciones ampliadas en casos de dolor torácico en adultos. Asimismo, se admite un análisis pediátrico de 15 derivaciones.

El análisis integrado de 16 derivaciones admite una variedad de pacientes

El algoritmo DXL de ECG de Philips va más allá de la interpretación tradicional de 12 derivaciones del ECG en reposo. También ofrece capacidades diagnósticas incrementales no asociadas a programas de análisis anteriores. El análisis integrado de 16 derivaciones aprovecha electrodos opcionales en el tórax derecho y la espalda para brindar interpretaciones ampliadas en casos de dolor torácico en adultos. Asimismo, se admite un análisis pediátrico de 15 derivaciones.
Mapas ST

Los mapas ST visualizan desviaciones

Los mapas ST brindan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontal y horizontal, respondiendo a las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Los mapas ST visualizan desviaciones

Los mapas ST brindan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontal y horizontal, respondiendo a las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Los mapas ST visualizan desviaciones

Los mapas ST brindan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontal y horizontal, respondiendo a las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Criterios actualizados

Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente

El algoritmo DXL de 16 derivaciones incluye criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente. Entre los ejemplos se encuentran la incorporación de "isquemia global aguda" y la actualización de criterios de STEMI específicos por sexo, tal como se documenta en las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente

El algoritmo DXL de 16 derivaciones incluye criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente. Entre los ejemplos se encuentran la incorporación de "isquemia global aguda" y la actualización de criterios de STEMI específicos por sexo, tal como se documenta en las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente

El algoritmo DXL de 16 derivaciones incluye criterios actualizados en función de la investigación clínica más reciente. Entre los ejemplos se encuentran la incorporación de "isquemia global aguda" y la actualización de criterios de STEMI específicos por sexo, tal como se documenta en las recomendaciones AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Criterios STEMI-CA

Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión

Incluye criterios STEMI‑CA (arteria responsable) que ayudan a identificar el lugar más probable de la obstrucción, siguiendo las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión

Incluye criterios STEMI‑CA (arteria responsable) que ayudan a identificar el lugar más probable de la obstrucción, siguiendo las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Criterios STEMI‑CA para sugerir el sitio de la oclusión

Incluye criterios STEMI‑CA (arteria responsable) que ayudan a identificar el lugar más probable de la obstrucción, siguiendo las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Avisos de Valor Crítico

Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente

Incluye avisos de Valor Crítico que señalan situaciones que necesitan atención médica urgente. Esto permite que los profesionales de la salud actúen de inmediato y acorten el tiempo entre la detección de un problema cardíaco grave y la intervención, por ejemplo, una angioplastia con balón.

Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente

Incluye avisos de Valor Crítico que señalan situaciones que necesitan atención médica urgente. Esto permite que los profesionales de la salud actúen de inmediato y acorten el tiempo entre la detección de un problema cardíaco grave y la intervención, por ejemplo, una angioplastia con balón.

Avisos de Valor Crítico para acelerar la prestación de atención urgente

Incluye avisos de Valor Crítico que señalan situaciones que necesitan atención médica urgente. Esto permite que los profesionales de la salud actúen de inmediato y acorten el tiempo entre la detección de un problema cardíaco grave y la intervención, por ejemplo, una angioplastia con balón.
Programa LeadCheck

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck puede detectar hasta 19 tipos de errores en la colocación de los electrodos o en la inversión de derivaciones durante un ECG.

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck puede detectar hasta 19 tipos de errores en la colocación de los electrodos o en la inversión de derivaciones durante un ECG.

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck puede detectar hasta 19 tipos de errores en la colocación de los electrodos o en la inversión de derivaciones durante un ECG.
Recomendaciones actualizadas

Recomendaciones actualizadas para apoyar altos estándares de calidad

El algoritmo incorpora las guías más recientes, incluidas las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS de 2007 (Parte II**) y de 2009 (Parte VI1) sobre cómo estandarizar e interpretar el electrocardiograma. Philips ofrece este algoritmo en distintos equipos.***

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  • 1 Recomendaciones AHA/ACCF/HRS para la estandarización e interpretación del electrocardiograma, Parte VI: Isquemia/Infarto agudo. Circulation, 2009; 100:e262‑e270.
  • 2 Recomendaciones AHA/ACCF/HRS para la estandarización e interpretación del electrocardiograma, Parte II: Lista de enunciados diagnósticos de electrocardiografía. Journal of the American College of Cardiology, 2007; 49:1128‑135.
  • 3 El algoritmo DXL de ECG se encuentra en los equipos PageWriter TC70 y TC50, con las características mencionadas. También está disponible en los modelos PageWriter TC30, TC20 y TC10, en los monitores de paciente IntelliVue, en la plataforma IntelliSpace ECG y en el sistema de pruebas de esfuerzo ST80i, cada uno con diferentes conjuntos de funciones.

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