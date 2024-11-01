Nuestra innovadora gama de sistemas de resonancia magnética móvil BlueSeal, que funcionan sin helio, le ofrece la flexibilidad necesaria para prestar servicios de resonancia magnética rápidos y cómodos para el paciente, donde y cuando sea necesario. Además, presentan un costo total de propiedad (TCO) atractivo en el día a día y eliminan los gastos relacionados con la pérdida de helio a lo largo de su vida útil. Estos sistemas están diseñados para ofrecer una productividad inteligente gracias a herramientas de automatización e inteligencia artificial, lo que garantiza una alta productividad y una excelente calidad clínica para satisfacer sus necesidades de diagnóstico por imágenes.
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El magneto Philips BlueSeal protege la pequeña cantidad de helio líquido (7 litros) necesaria para la refrigeración en el interior del túnel. No hay pérdidas de helio, no hay que rellenarlo y no se producen gastos inesperados relacionados con el helio a lo largo de su vida útil. No se requiere personal especializado en helio en el lugar. [5] Su resonancia magnética móvil puede desplazarse con total flexibilidad, lo que permite atender a más pacientes que necesitan una resonancia magnética.
Se reduce el consumo de helio, un recurso escaso
El magneto Philips BlueSeal protege la pequeña cantidad de helio líquido (7 litros) necesaria para la refrigeración en el interior del túnel. No hay pérdidas de helio, no hay que rellenarlo y no se producen gastos inesperados relacionados con el helio a lo largo de su vida útil. No se requiere personal especializado en helio en el lugar. [5] Su resonancia magnética móvil puede desplazarse con total flexibilidad, lo que permite atender a más pacientes que necesitan una resonancia magnética.
Se reduce el consumo de helio, un recurso escaso
El magneto Philips BlueSeal protege la pequeña cantidad de helio líquido (7 litros) necesaria para la refrigeración en el interior del túnel. No hay pérdidas de helio, no hay que rellenarlo y no se producen gastos inesperados relacionados con el helio a lo largo de su vida útil. No se requiere personal especializado en helio en el lugar. [5] Su resonancia magnética móvil puede desplazarse con total flexibilidad, lo que permite atender a más pacientes que necesitan una resonancia magnética.
El magneto Philips BlueSeal protege la pequeña cantidad de helio líquido (7 litros) necesaria para la refrigeración en el interior del túnel. No hay pérdidas de helio, no hay que rellenarlo y no se producen gastos inesperados relacionados con el helio a lo largo de su vida útil. No se requiere personal especializado en helio en el lugar. [5] Su resonancia magnética móvil puede desplazarse con total flexibilidad, lo que permite atender a más pacientes que necesitan una resonancia magnética.
Descubra nuevas opciones de emplazamiento
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El magnto BlueSeal pesa unos 900 kg menos [1] que su predecesor, lo que permite una mayor flexibilidad en su ubicación y reduce el peso del camión en la carretera. El magneto BlueSeal de Philips no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce considerablemente los costos de construcción. Al no tener tubo de ventilación [6], también se puede instalar en lugares donde antes no era posible.
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El magnto BlueSeal pesa unos 900 kg menos [1] que su predecesor, lo que permite una mayor flexibilidad en su ubicación y reduce el peso del camión en la carretera. El magneto BlueSeal de Philips no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce considerablemente los costos de construcción. Al no tener tubo de ventilación [6], también se puede instalar en lugares donde antes no era posible.
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El magnto BlueSeal pesa unos 900 kg menos [1] que su predecesor, lo que permite una mayor flexibilidad en su ubicación y reduce el peso del camión en la carretera. El magneto BlueSeal de Philips no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce considerablemente los costos de construcción. Al no tener tubo de ventilación [6], también se puede instalar en lugares donde antes no era posible.
El magnto BlueSeal pesa unos 900 kg menos [1] que su predecesor, lo que permite una mayor flexibilidad en su ubicación y reduce el peso del camión en la carretera. El magneto BlueSeal de Philips no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce considerablemente los costos de construcción. Al no tener tubo de ventilación [6], también se puede instalar en lugares donde antes no era posible.
Gestione riesgos y evite tiempo de inactividad
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El Philips BlueSeal es nuestro primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio exclusivas denominadas EasySwitch. EasySwitch permite desactivar rápidamente el magneto desde la consola, con el objetivo de minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos del resonador magnético.
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El Philips BlueSeal es nuestro primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio exclusivas denominadas EasySwitch. EasySwitch permite desactivar rápidamente el magneto desde la consola, con el objetivo de minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos del resonador magnético.
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El Philips BlueSeal es nuestro primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio exclusivas denominadas EasySwitch. EasySwitch permite desactivar rápidamente el magneto desde la consola, con el objetivo de minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos del resonador magnético.
El Philips BlueSeal es nuestro primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio exclusivas denominadas EasySwitch. EasySwitch permite desactivar rápidamente el magneto desde la consola, con el objetivo de minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos del resonador magnético.
Mejora la calidad de imagen y velocidad
Mejora la calidad de imagen y velocidad
Philips SmartSpeed ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones. Aumenta la velocidad de adquisición de imágenes hasta tres veces más [2], proporciona una resolución hasta un 65 % mayor [2] para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con el 97 % de los protocolos clínicos [3]. Abarca la adquisición de imágenes en movimiento, la adquisición cerca de implantes, la adquisición con respiración libre y la adquisición ponderada por difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en diversas afecciones.
Mejora la calidad de imagen y velocidad
Philips SmartSpeed ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones. Aumenta la velocidad de adquisición de imágenes hasta tres veces más [2], proporciona una resolución hasta un 65 % mayor [2] para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con el 97 % de los protocolos clínicos [3]. Abarca la adquisición de imágenes en movimiento, la adquisición cerca de implantes, la adquisición con respiración libre y la adquisición ponderada por difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en diversas afecciones.
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Philips SmartSpeed ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones. Aumenta la velocidad de adquisición de imágenes hasta tres veces más [2], proporciona una resolución hasta un 65 % mayor [2] para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con el 97 % de los protocolos clínicos [3]. Abarca la adquisición de imágenes en movimiento, la adquisición cerca de implantes, la adquisición con respiración libre y la adquisición ponderada por difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en diversas afecciones.
Philips SmartSpeed ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones. Aumenta la velocidad de adquisición de imágenes hasta tres veces más [2], proporciona una resolución hasta un 65 % mayor [2] para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con el 97 % de los protocolos clínicos [3]. Abarca la adquisición de imágenes en movimiento, la adquisición cerca de implantes, la adquisición con respiración libre y la adquisición ponderada por difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en diversas afecciones.
Aumente la productividad con Smart Workflow
Aumente la productividad con Smart Workflow
Permita que su personal se preocupe menos por la tecnología y se dedique plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar los pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los operadores sin experiencia previa con el escáner podrán trabajar con confianza. Smart Workflow guía y asesora cuando es necesario y automatiza siempre que es posible, lo que permite alcanzar una alta productividad y, al mismo tiempo, permite que su personal se centre en los pacientes.
Aumente la productividad con Smart Workflow
Permita que su personal se preocupe menos por la tecnología y se dedique plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar los pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los operadores sin experiencia previa con el escáner podrán trabajar con confianza. Smart Workflow guía y asesora cuando es necesario y automatiza siempre que es posible, lo que permite alcanzar una alta productividad y, al mismo tiempo, permite que su personal se centre en los pacientes.
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Permita que su personal se preocupe menos por la tecnología y se dedique plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar los pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los operadores sin experiencia previa con el escáner podrán trabajar con confianza. Smart Workflow guía y asesora cuando es necesario y automatiza siempre que es posible, lo que permite alcanzar una alta productividad y, al mismo tiempo, permite que su personal se centre en los pacientes.
Siéntase seguro desde el principio
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MR Workspace es una consola diseñada para mejorar la eficiencia y la satisfacción del personal en la sala de control mediante asistencia integrada con inteligencia artificial, orientación en las tareas y automatización. MR Workspace ayuda a los técnicos, independientemente de su experiencia, a gestionar su carga de trabajo y mantener el control del horario diario, sin dejar de centrarse en el paciente. Ofrece un flujo de trabajo guiado y automatizado e incluye orientación paso a paso para el análisis de AV. El 80 % de la planificación de los exámenes está totalmente automatizada y los resultados de AV se envían al PACS en un tiempo 30 % menor. [4]
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Brindar a su personal el apoyo que necesita
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El Centro de Mando de Operaciones de Radiología (ROCC) es una solución virtual de capacitación y colaboración, compatible con múltiples proveedores, modalidades y sedes, que conecta a los expertos en imágenes de un centro de mando o espacio de trabajo con los técnicos de toda su organización, incluso en entornos móviles. El ROCC permite la colaboración en tiempo real y la asistencia en vivo, lo que elimina las barreras de comunicación y ayuda a maximizar el valor y el alcance del personal más calificado para ofrecer la calidad de imagen que usted necesita.
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Mejore el entorno asistencial con Ambient Experience
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Ambient Experience [7] ayuda a crear un entorno relajante que favorece una atención eficiente al paciente y resulta ideal para aquellos que no se sienten cómodos en espacios cerrados. La iluminación dinámica en colores y los sonidos relajantes crean un ambiente acogedor y relajante para los pacientes, mientras que In-bore Connect les ofrece una distracción positiva y les ayuda a orientarse durante el examen. Al hacer que el paciente se sienta más cómodo, se puede mejorar su colaboración y, potencialmente, reducir el número de interrupciones y repeticiones de los exámenes.
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Se reduce el consumo de helio, un recurso escaso
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El magnto BlueSeal pesa unos 900 kg menos [1] que su predecesor, lo que permite una mayor flexibilidad en su ubicación y reduce el peso del camión en la carretera. El magneto BlueSeal de Philips no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce considerablemente los costos de construcción. Al no tener tubo de ventilación [6], también se puede instalar en lugares donde antes no era posible.
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El magnto BlueSeal pesa unos 900 kg menos [1] que su predecesor, lo que permite una mayor flexibilidad en su ubicación y reduce el peso del camión en la carretera. El magneto BlueSeal de Philips no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce considerablemente los costos de construcción. Al no tener tubo de ventilación [6], también se puede instalar en lugares donde antes no era posible.
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Philips SmartSpeed ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones. Aumenta la velocidad de adquisición de imágenes hasta tres veces más [2], proporciona una resolución hasta un 65 % mayor [2] para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con el 97 % de los protocolos clínicos [3]. Abarca la adquisición de imágenes en movimiento, la adquisición cerca de implantes, la adquisición con respiración libre y la adquisición ponderada por difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en diversas afecciones.
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Philips SmartSpeed ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones. Aumenta la velocidad de adquisición de imágenes hasta tres veces más [2], proporciona una resolución hasta un 65 % mayor [2] para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con el 97 % de los protocolos clínicos [3]. Abarca la adquisición de imágenes en movimiento, la adquisición cerca de implantes, la adquisición con respiración libre y la adquisición ponderada por difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en diversas afecciones.
Philips SmartSpeed ofrece calidad de imagen y velocidad sin concesiones. Aumenta la velocidad de adquisición de imágenes hasta tres veces más [2], proporciona una resolución hasta un 65 % mayor [2] para ofrecer una calidad de imagen excepcional y es compatible con el 97 % de los protocolos clínicos [3]. Abarca la adquisición de imágenes en movimiento, la adquisición cerca de implantes, la adquisición con respiración libre y la adquisición ponderada por difusión para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pacientes en diversas afecciones.
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Permita que su personal se preocupe menos por la tecnología y se dedique plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar los pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los operadores sin experiencia previa con el escáner podrán trabajar con confianza. Smart Workflow guía y asesora cuando es necesario y automatiza siempre que es posible, lo que permite alcanzar una alta productividad y, al mismo tiempo, permite que su personal se centre en los pacientes.
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Mejore el entorno asistencial con Ambient Experience
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Ambient Experience [7] ayuda a crear un entorno relajante que favorece una atención eficiente al paciente y resulta ideal para aquellos que no se sienten cómodos en espacios cerrados. La iluminación dinámica en colores y los sonidos relajantes crean un ambiente acogedor y relajante para los pacientes, mientras que In-bore Connect les ofrece una distracción positiva y les ayuda a orientarse durante el examen. Al hacer que el paciente se sienta más cómodo, se puede mejorar su colaboración y, potencialmente, reducir el número de interrupciones y repeticiones de los exámenes.
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1. En comparación con el magneto Ingenia 1.5T ZBO.
2. En comparación con las imágenes de Philips SENSE
3. De media, según una muestra extraída de la base instalada de sistemas de RM de Philips.
4. En comparación con una estación de trabajo
5. De acuerdo con los requisitos de la norma IEC 60601-2-33
6. Debido al sistema de magnetos cerrados.
7. Ambient Experience for Mobile es un proyecto en desarrollo y aún no está a la venta.
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