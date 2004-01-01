Términos de búsqueda

Nuevo

PageWriter TC10

Cardiógrafo

Buscar productos similares

El PageWriter TC10 Philips es un cardiógrafo avanzado que puede evolucionar junto con su flujo de trabajo. Con su tamaño compacto y diseño liviano, el TC10 es una solución portátil para las necesidades de los pacientes en una amplia variedad de entornos de atención.

Contáctenos
Características
Amplíe sus funciones de diagnóstico

Amplíe sus funciones de diagnóstico

Como está construido sobre una plataforma estándar, el PageWriter TC10 se adapta perfectamente a su infraestructura de TI existente. Por lo tanto, siempre está conectado, sin bloqueos. Ofrece comunicación de red bidireccional avanzada utilizando conectividad inalámbrica segura, basada en protocolos LAN estándar, para proteger la privacidad del paciente, el personal y la información financiera.

Amplíe sus funciones de diagnóstico

Como está construido sobre una plataforma estándar, el PageWriter TC10 se adapta perfectamente a su infraestructura de TI existente. Por lo tanto, siempre está conectado, sin bloqueos. Ofrece comunicación de red bidireccional avanzada utilizando conectividad inalámbrica segura, basada en protocolos LAN estándar, para proteger la privacidad del paciente, el personal y la información financiera.

Amplíe sus funciones de diagnóstico

Como está construido sobre una plataforma estándar, el PageWriter TC10 se adapta perfectamente a su infraestructura de TI existente. Por lo tanto, siempre está conectado, sin bloqueos. Ofrece comunicación de red bidireccional avanzada utilizando conectividad inalámbrica segura, basada en protocolos LAN estándar, para proteger la privacidad del paciente, el personal y la información financiera.
Una conexión segura

Una conexión segura

El algoritmo del ECG DXL Philips ofrece interpretaciones de ECG y una serie de ayudas diagnósticas avanzadas de STEMI para proporcionar una interpretación del ritmo y la morfología de una amplia variedad de poblaciones de pacientes.

Una conexión segura

El algoritmo del ECG DXL Philips ofrece interpretaciones de ECG y una serie de ayudas diagnósticas avanzadas de STEMI para proporcionar una interpretación del ritmo y la morfología de una amplia variedad de poblaciones de pacientes.

Una conexión segura

El algoritmo del ECG DXL Philips ofrece interpretaciones de ECG y una serie de ayudas diagnósticas avanzadas de STEMI para proporcionar una interpretación del ritmo y la morfología de una amplia variedad de poblaciones de pacientes.
Amplíe su alcance

Amplíe su alcance

Utilice las opciones de actualización para agregar fácilmente nuevas funciones que permitan aumentar las capacidades clínicas y simplificar aún más el flujo de trabajo.

Amplíe su alcance

Utilice las opciones de actualización para agregar fácilmente nuevas funciones que permitan aumentar las capacidades clínicas y simplificar aún más el flujo de trabajo.

Amplíe su alcance

Utilice las opciones de actualización para agregar fácilmente nuevas funciones que permitan aumentar las capacidades clínicas y simplificar aún más el flujo de trabajo.
  • Amplíe sus funciones de diagnóstico
  • Una conexión segura
  • Amplíe su alcance
Ver todas las características
Amplíe sus funciones de diagnóstico

Amplíe sus funciones de diagnóstico

Como está construido sobre una plataforma estándar, el PageWriter TC10 se adapta perfectamente a su infraestructura de TI existente. Por lo tanto, siempre está conectado, sin bloqueos. Ofrece comunicación de red bidireccional avanzada utilizando conectividad inalámbrica segura, basada en protocolos LAN estándar, para proteger la privacidad del paciente, el personal y la información financiera.

Amplíe sus funciones de diagnóstico

Como está construido sobre una plataforma estándar, el PageWriter TC10 se adapta perfectamente a su infraestructura de TI existente. Por lo tanto, siempre está conectado, sin bloqueos. Ofrece comunicación de red bidireccional avanzada utilizando conectividad inalámbrica segura, basada en protocolos LAN estándar, para proteger la privacidad del paciente, el personal y la información financiera.

Amplíe sus funciones de diagnóstico

Como está construido sobre una plataforma estándar, el PageWriter TC10 se adapta perfectamente a su infraestructura de TI existente. Por lo tanto, siempre está conectado, sin bloqueos. Ofrece comunicación de red bidireccional avanzada utilizando conectividad inalámbrica segura, basada en protocolos LAN estándar, para proteger la privacidad del paciente, el personal y la información financiera.
Una conexión segura

Una conexión segura

El algoritmo del ECG DXL Philips ofrece interpretaciones de ECG y una serie de ayudas diagnósticas avanzadas de STEMI para proporcionar una interpretación del ritmo y la morfología de una amplia variedad de poblaciones de pacientes.

Una conexión segura

El algoritmo del ECG DXL Philips ofrece interpretaciones de ECG y una serie de ayudas diagnósticas avanzadas de STEMI para proporcionar una interpretación del ritmo y la morfología de una amplia variedad de poblaciones de pacientes.

Una conexión segura

El algoritmo del ECG DXL Philips ofrece interpretaciones de ECG y una serie de ayudas diagnósticas avanzadas de STEMI para proporcionar una interpretación del ritmo y la morfología de una amplia variedad de poblaciones de pacientes.
Amplíe su alcance

Amplíe su alcance

Utilice las opciones de actualización para agregar fácilmente nuevas funciones que permitan aumentar las capacidades clínicas y simplificar aún más el flujo de trabajo.

Amplíe su alcance

Utilice las opciones de actualización para agregar fácilmente nuevas funciones que permitan aumentar las capacidades clínicas y simplificar aún más el flujo de trabajo.

Amplíe su alcance

Utilice las opciones de actualización para agregar fácilmente nuevas funciones que permitan aumentar las capacidades clínicas y simplificar aún más el flujo de trabajo.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.