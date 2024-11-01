Verrata

Experimente la libertad de la dirección libre desde la punta hasta el clip. Muchos factores afectan el rendimiento del cable, incluyendo el diseño de la punta, soporte del cable y respuesta de torsión. Algo fundamental para la manipulación del cable guía es la capacidad de manejar el cable libremente. El cable guía de presión Verrata se desconecta rápidamente y se reconecta de manera confiable, dejando libres a los médicos para dirigirlo como un cable de primera línea.*

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