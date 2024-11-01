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SyncVision

Sistema de guía de precisión

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El sistema de guía de precisión SyncVision agiliza la evaluación de la lesión, simplifica la medición de vasos y ofrece una terapia precisa junto con la corriente de imagenología fluoroscópica existente.

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Características
Posicionamiento del dispositivo
Posicionamiento del dispositivo Angio+

Posicionamiento del dispositivo Angio+

La herramienta de posicionamiento del dispositivo Angio+ ofrece una mejor visualización de la posición del dispositivo en un vaso y está diseñado para ayudar a reducir el riesgo de pasar por alto un área geográfica, que los datos de estudio sugieren que puede ocurrir en 66.5 % del ICP.¹

Posicionamiento del dispositivo Angio+

Posicionamiento del dispositivo Angio+
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Indicación de movimiento del dispositivo
“Zonas de aterrizaje” de saludable a saludable

“Zonas de aterrizaje” de saludable a saludable

La guía del ultrasonido intravascular permite confirmar las “zonas de aterrizaje” de saludable a saludable, según investigación clínica.³

“Zonas de aterrizaje” de saludable a saludable

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La guía del ultrasonido intravascular permite confirmar las “zonas de aterrizaje” de saludable a saludable, según investigación clínica.³

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Inflación de dispositivo
Inflación del dispositivo Angio+

Inflación del dispositivo Angio+

El inflado del dispositivo Angio+ de Syncvision proporciona una visualización mejorada del globo para observar el inflado apropiado. El tratamiento cardiovascular exitoso depende del inflado adecuado del globo y la imagenología mejorada puede ayudar a determinar el funcionamiento del inflado exitoso.⁸

Inflación del dispositivo Angio+

Inflación del dispositivo Angio+
El inflado del dispositivo Angio+ de Syncvision proporciona una visualización mejorada del globo para observar el inflado apropiado. El tratamiento cardiovascular exitoso depende del inflado adecuado del globo y la imagenología mejorada puede ayudar a determinar el funcionamiento del inflado exitoso.⁸

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Mejora del dispositivo
Mejora del dispositivo Angio+

Mejora del dispositivo Angio+

La mejora del dispositivo Angio+ de SyncVision proporciona una visualización mejorada del despliegue del stent bajo fluoroscopía para ayudar a asegurar la implementación adecuada y correctamente ubicada.

Mejora del dispositivo Angio+

Mejora del dispositivo Angio+
La mejora del dispositivo Angio+ de SyncVision proporciona una visualización mejorada del despliegue del stent bajo fluoroscopía para ayudar a asegurar la implementación adecuada y correctamente ubicada.

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Aborda los retos de imagenología
Agiliza y simplifica la terapia

Agiliza y simplifica la terapia

SyncVision optimiza la evaluación de lesiones con coregistro y realce de los vasos, al simplificar el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una fácil medición del diámetro/área/longitud. SyncVision permite ofrecer una terapia precisa mediante la detección del dispositivo Angio+, el cual ofrece estabilización en vivo y realce de la imagen, mejora de la imagen después de la adquisición en tiempo real y IVUS para ayudar con la confirmación.

Agiliza y simplifica la terapia

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Agiliza y simplifica la terapia

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Posicionamiento del dispositivo Angio+

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Agiliza y simplifica la terapia

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Especificaciones

Requisitos de alimentación
Requisitos de alimentación
Entrada del sistema
  • 100V-120V, 50/60Hz, 220-240V, 50/60Hz, 600 VA
Monitor
  • 100-240V, 50/60Hz, 93 VA
Estación de trabajo
  • 100-240V, 50/60Hz, 250 VA
Entradas
Entradas
Salida de video del sistema angiográfico
  • Analógica o digital
Sistema IVUS
  • Sistemas Philips Volcano Core, versión SW 3.2.2 y superior
Catéter IVUS
  • Catéteres Eagle Eye Platinum
Señal de ECG
  • Comuníquese con su representante local de Philips para confirmar la compatibilidad.
Dimensiones
Dimensiones
Estación de trabajo
  • Altura: 16.5", 39.6 cm; ancho: 6.75", 16.2 cm; profundidad: 21.25", 51 cm
Palanca de mando de la cabecera
  • Altura: 1.5", 3.7 cm; ancho: 4.2", 10.7 cm; profundidad: 3", 7.6 cm
Monitor
  • Altura: 15-19", 41-56 cm; ancho: 15.8", 40.2 cm; profundidad: 10", 24.7 cm
Información de pedidos
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Sistema de guía de precisión SyncVision
  • Sync002
Requisitos de alimentación
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  • 100V-120V, 50/60Hz, 220-240V, 50/60Hz, 600 VA
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  • 100-240V, 50/60Hz, 93 VA
Entradas
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  • Analógica o digital
Sistema IVUS
  • Sistemas Philips Volcano Core, versión SW 3.2.2 y superior
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Entradas
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Información de pedidos
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  • Sync002
  • 1. Costa, Angiolillo DJ, Tannenbaum M, et al. Impact of Stent Deployment Procedural Factors on Long-term Effectiveness and Safety of Sirolimus-Eluting Stents (Final results of the Multicenter Prospective STLLR Trial). Am J Cardiol. 2008; 101(12):1704-1711.
  • 2. Renata Rogacka, Azeem Latib, Antonio Colombo. IVUS-Guided Stent Implantation to Improve Outcome: A Promise Waiting to be Fulfilled. Curr Cardiol Rev. 2009;5(2):78–86.
  • 3. Witzenbichler B, Maehara A, Weisz G, et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation. 2014;129:463-470.
  • 4. 202-0013.53 SRS, Sync-Rx System pg 19,24.
  • 5. Jakabcin J1, Spacek R, Bystron M, et al. Long-term health outcome and mortality evaluation after invasive coronary treatment using drug eluting stents with or without the IVUS guidance. Randomized control trial. HOME DES IVUS. Catheter Cardiovasc Interv. 2010;75(4):578-583.
  • 6. 209-0030.02 Test Rpt, Use Validation, SyncVision. Pg. 9, Section 10.3; pg 14 – results.
  • 7. 505-0100.18, Operator’s Manual. (pg 34).
  • 8. 211-0013.31 Test Protocol, Volcano Sync-Rx Wizard phase; 211-9913.07 Verification Protocol, Sync-Rx Co-Registration.
  • 9. Patel, et al. ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC/HFSA/SCCT 2012 Appropriate use criteria for coronary revascularization focused update: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Thoracic Surgeons, American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, and the Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Am Coll Cardiol. 2012;59(9):857-881.
  • 10. Kim SH, Kim YH, Kang SJ, et al. Long-term outcomes of intravascular ultrasound-guided stenting in coronary bifurcation lesions. Am J Cardiol. 2010;106(5):612-618.
  • 11. Patel Y, Depta JP, Novak E, et al. Long-term outcomes with use of intravascular ultrasound for the treatment of coronary bifurcation lesions. Am J Cardiol. 2012;109(7):960-965.
  • 12. Davies JE, et al. Coronary artery physiological stenosis mapping: application of pressure wire technology to measure stenosis significance, length, and predict the outcome of intervention. Abstract presented at PCR 2014
  • 13. An iFR cut-point of 0.89 matches best with an FFR ischemic cut-point of 0.80 with a specificity of 87.8% and sensitivity of 73.0%. (iFR Operator’s Manual 505-0101.23)
  • 14. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
  • *Data on file

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