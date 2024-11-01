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Descubra asombrosas nuevas posibilidades para cardiología intervencionista, cardiología pediátrica o electrofisiología con el biplano Azurion Series 7 con dos detectores de 12 pulgadas. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable, con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.
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Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con un detector plano de 12'''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de alto rendimiento permite a los equipos intervencionistas realizar intervenciones cardíacas desafiantes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.
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La plataforma de aplicaciones IntraSight es el sitio en donde se reúnen todas las imágenes, la fisiología, el coregistro* y el software para identificar claramente la enfermedad coronaria y arterial periférica, y permitir planes de tratamiento optimizados. IntraSight está integrado en una nueva plataforma fundamental diseñada para satisfacer las cambiantes necesidades, actuales y futuras, de su laboratorio.
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Experimente el nuevo mundo del rendimiento intervencionista cardíaco y vascular con Azurion Serie 7, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de última generación le ayuda a ofrecer una excelente atención al paciente y aumentar su eficiencia operativa al combinarse con la innovación del flujo de trabajo.
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Mejorar la productividad y los resultados es vital para que las instalaciones de atención médica puedan satisfacer la creciente demanda de procedimientos en el laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo en el laboratorio de cateterismo, Philips presenta el sistema de hemodinámica intervencionista (sistema Hemo), que ofrece mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de pacientes IntelliVue X3 ayuda a facilitar la toma de decisiones clínicas seguras y a mantener registros médicos continuos y sin brechas del paciente, monitoreando constantemente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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Realice una serie de intervenciones cardíacas y vasculares con singular precisión y facilidad con el biplano Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.
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A medida que llegan más aplicaciones a su laboratorio, es más importante que nunca trabajar con la mayor eficiencia posible. FlexSpot le ofrece un acceso perfecto a todas las aplicaciones en un lugar de trabajo compacto y personalizable para reducir significativamente el desorden y simplificar el flujo de trabajo. Los miembros del equipo pueden realizar diferentes tareas por separado, sin interrumpirse unos a otros, para reducir los intervalos entre casos.
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Controle sin problemas las aplicaciones compatibles desde la mesa en el campo estéril con el módulo de pantalla táctil mejorado Pro. Acceda a la fisiología, la EIV, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de imagen, para trabajar de forma rápida y decisiva. Controlar estas aplicaciones en la sala de examen puede ahorrar tiempo, reducir el desorden del equipo y ayudarlo a concentrarse en el paciente.
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