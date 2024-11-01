Términos de búsqueda
Realice una serie de intervenciones cardíacas y vasculares con singular precisión y facilidad con el biplano Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Llamar: 8002530448
Solicite Servicio Técnico por teléfono
8002530448
Obtenga vistas complejas
Obtenga vistas complejas
Obtenga vistas complejas
Obtenga vistas complejas
Guía de imágenes en vivo detallada
Guía de imágenes en vivo detallada
Guía de imágenes en vivo detallada
Guía de imágenes en vivo detallada
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Toda una vida de beneficios
Toda una vida de beneficios
Toda una vida de beneficios
Obtenga vistas complejas
Obtenga vistas complejas
Obtenga vistas complejas
Obtenga vistas complejas
Guía de imágenes en vivo detallada
Guía de imágenes en vivo detallada
Guía de imágenes en vivo detallada
Guía de imágenes en vivo detallada
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Toda una vida de beneficios
Toda una vida de beneficios
Toda una vida de beneficios
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
La plataforma de aplicaciones IntraSight es el sitio en donde se reúnen todas las imágenes, la fisiología, el coregistro* y el software para identificar claramente la enfermedad coronaria y arterial periférica, y permitir planes de tratamiento optimizados. IntraSight está integrado en una nueva plataforma fundamental diseñada para satisfacer las cambiantes necesidades, actuales y futuras, de su laboratorio.
Ver producto
Durante las intervenciones neurológicas, la meta es ver con claridad, a la vez que controla la seguridad de todos los participantes. La NeuroSuite Philips con el sistema de rayos X Azurion 7 de nueva generación con detectores de 20'' y 15'' fue diseñado para mejorar el tratamiento y ofrecer una guía efectiva mientras trabaja.
Ver producto
Mejorar la productividad y los resultados es vital para que las instalaciones de atención médica puedan satisfacer la creciente demanda de procedimientos en el laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo en el laboratorio de cateterismo, Philips presenta el sistema de hemodinámica intervencionista (sistema Hemo), que ofrece mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de pacientes IntelliVue X3 ayuda a facilitar la toma de decisiones clínicas seguras y a mantener registros médicos continuos y sin brechas del paciente, monitoreando constantemente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
Ver producto
El navegador EP facilita la guía intuitiva de imágenes de catéter 3D durante los procedimientos de ablación de la FA. Proporciona una imagen detallada en 3D de la anatomía, que se puede registrar con precisión y superponer en fluoroscopia en vivo 2D para apoyar procedimientos complejos.
Ver producto
VesselNavigator permite la reutilización de información anatómica vascular 3D de conjuntos de datos de las ATC y las ARM existentes como una hoja de ruta 3D superpuesta en una imagen de rayos X en vivo. Con su excelente visualización, VesselNavigator proporciona una hoja de ruta 3D intuitiva y continua para guiarlo a través de la vasculatura durante todo el procedimiento.
Ver producto
A medida que llegan más aplicaciones a su laboratorio, es más importante que nunca trabajar con la mayor eficiencia posible. FlexSpot le ofrece un acceso perfecto a todas las aplicaciones en un lugar de trabajo compacto y personalizable para reducir significativamente el desorden y simplificar el flujo de trabajo. Los miembros del equipo pueden realizar diferentes tareas por separado, sin interrumpirse unos a otros, para reducir los intervalos entre casos.
Ver producto
Controle sin problemas las aplicaciones compatibles desde la mesa en el campo estéril con el módulo de pantalla táctil mejorado Pro. Acceda a la fisiología, la EIV, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de imagen, para trabajar de forma rápida y decisiva. Controlar estas aplicaciones en la sala de examen puede ahorrar tiempo, reducir el desorden del equipo y ayudarlo a concentrarse en el paciente.
Ver producto
Aumente la confianza y facilidad durante el reemplazo transcatéter de la válvula aórtica (TAVR) y otros procedimientos SHD complejos. La de usuario inmersiva está altamente automatizada para simplificar la planificación, selección del dispositivo y selección del ángulo de proyección. Durante los procedimientos, se proporciona una guía de imágenes en vivo para facilitar la colocación del transcatéter.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Seleccionar paísMéxico (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.