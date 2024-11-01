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Azurion 7 B20/12

Sistema de terapia guiada por imágenes

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Realice una serie de intervenciones cardíacas y vasculares con singular precisión y facilidad con el biplano Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.

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Características
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El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.

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Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.

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Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.

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Controle las dosis con eficiencia
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Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.

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Aumente el rendimiento de la inversión
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Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.

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Toda una vida de beneficios

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El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.

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  • Este material no es para usarse en Estados Unidos.
  • El Azurion 7 B20/12 no tiene todavía la marca CE y no está todavía disponible para la entrega.

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