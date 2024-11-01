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Azurion 7 B20/15

Sistema de terapia guiada por imágenes

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Durante las intervenciones neurológicas, la meta es ver con claridad, a la vez que controla la seguridad de todos los participantes. La NeuroSuite Philips con el sistema de rayos X Azurion 7 de nueva generación con detectores de 20'' y 15'' fue diseñado para mejorar el tratamiento y ofrecer una guía efectiva mientras trabaja.

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Características
Cobertura del cerebro y acceso completo
Cobertura del cerebro y acceso completo video

Cobertura del cerebro y acceso completo

El diseño del detector perfectfit FD20/15 permite que el detector de 15’’ se coloque cerca de la cabeza del paciente, cubriendo la cabeza desde el cráneo a la cervical 3*. Esto resulta en imágenes de alta calidad a dosis bajas de rayos X* en el 95% de la población de pacientes.

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Todo lo que necesita está al alcance de su mano dentro del espacio estéril. Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología multimodal de PACS y otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro**. Controle todo esto sin problemas con un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.

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El Azurion FD20/15 combina un detector de 20’’ de 16 bits con un detector lateral plano de 15’’ de 16 bits. Esta tecnología hace completamente visibles los dispositivos intra saculares y desviadores de flujo menos radio-opacos, así como los detalles de malformaciones complejas.

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Controle las dosis con eficiencia
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Nuestras soluciones DoseWise le ayudan a tomar el control del cuidado del paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento con la reglamentación con un juego completo de herramientas, capacitación y tecnologías de productos integrados para el control de las dosis de radiación. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Zero Dose Positioning y DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.

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Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.

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Toda una vida de beneficios

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El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.

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  • * Blanc R, et al. Intravenous flat-detector CT angiography in acute ischemic Stroke management (Angiografía intravenosa con detector plano de tomografía computada para el manejo de casos agudos de accidentes cerebrovasculares isquémicos). Neuroradiology, 2012 Apr 54(4):383-91. Eput 2011 May 31
  • ** Opción en Azurion 7
  • *** Este material no es para ser visto en los EE. UU.
  • El Azurion 7 B20/15 todavía no tiene la marca CE y aún no está disponible para la entrega.

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