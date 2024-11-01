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MicroTEE en el sistema iE33 proporciona información crítica para ayudar a diagnosticar y tratar pacientes pequeños.
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Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave
Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave
Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave
Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos
Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos
Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos
Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica
Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica
Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica
Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave
Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave
Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave
Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos
Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos
Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos
Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica
Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica
Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
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