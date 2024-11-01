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Basado en Azurion y la tecnología ClarityIQ, SmartIQ incorpora imágenes sensibles al contenido para ofrecer precisión excepcional, reducir dosis de rayos X y contraste, y optimizar procedimientos coronarios. Desarrollado junto a médicos clínicos, maximiza el potencial de su sistema.
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Experimente el nuevo mundo del rendimiento intervencionista cardíaco y vascular con Azurion Serie 7, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de última generación le ayuda a ofrecer una excelente atención al paciente y aumentar su eficiencia operativa al combinarse con la innovación del flujo de trabajo.
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Opte con confianza por un conjunto híbrido con el Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de última generación permite realizar procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en una sala. La excelencia clínica se combina con la innovación de flujo de trabajo para ayudarle a ofrecer una excelente atención al paciente y aumentar la eficiencia operativa.
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La tecnología ClarityIQ ofrece imágenes de alta calidad para una gran variedad de procedimientos clínicos. Ofrece una excelente visibilidad con niveles bajos de dosis de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Hasta la fecha se han publicado múltiples estudios clínicos sobre la tecnología ClarityIQ en más de 19 000 pacientes que revelan una verdad: dosis significativamente más bajas en todas las áreas clínicas, pacientes y operadores.
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La serie de herramientas de retroalimentación de dosis DoseAware de Philips para entornos de rayos X muestra la naturaleza invisible de la radiación en tiempo real y facilita al personal médico el control y el seguimiento de su exposición a la radiación durante su turno. Y esto permite a los cuidadores asumir el control y tomar medidas inmediatas para proteger su salud y bienestar.
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