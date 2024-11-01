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Opte con confianza por un conjunto híbrido con el Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de última generación permite realizar procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en una sala. La excelencia clínica se combina con la innovación de flujo de trabajo para ayudarle a ofrecer una excelente atención al paciente y aumentar la eficiencia operativa.
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La plataforma de aplicaciones IntraSight es el sitio en donde se reúnen todas las imágenes, la fisiología, el coregistro* y el software para identificar claramente la enfermedad coronaria y arterial periférica, y permitir planes de tratamiento optimizados. IntraSight está integrado en una nueva plataforma fundamental diseñada para satisfacer las cambiantes necesidades, actuales y futuras, de su laboratorio.
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Experimente la innovación en sus servicios vasculares intervencionistas con Azurion 3, el cual cuenta con un detector plano de 15''. Sus equipos intervencionistas aprovechan la excelente consistencia y eficacia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardíacos. Dé el siguiente paso para mejorar la atención y reducir los costos.
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Durante las intervenciones neurológicas, la meta es ver con claridad, a la vez que controla la seguridad de todos los participantes. La NeuroSuite Philips con el sistema de rayos X Azurion 7 de nueva generación con detectores de 20'' y 15'' fue diseñado para mejorar el tratamiento y ofrecer una guía efectiva mientras trabaja.
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Mejorar la productividad y los resultados es vital para que las instalaciones de atención médica puedan satisfacer la creciente demanda de procedimientos en el laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo en el laboratorio de cateterismo, Philips presenta el sistema de hemodinámica intervencionista (sistema Hemo), que ofrece mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de pacientes IntelliVue X3 ayuda a facilitar la toma de decisiones clínicas seguras y a mantener registros médicos continuos y sin brechas del paciente, monitoreando constantemente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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Philips Dynamic 3D Roadmap es compatible con intervenciones complejas al proporcionar orientación de imagen 3D en vivo para la navegación de estructuras vasculares en cualquier parte del cuerpo. Superpone las imágenes de fluoroscopía 2D en tiempo real con una reconstrucción 3D del árbol vascular.
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Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con detector plano de 20''. Sus equipos intervencionistas se beneficiarán con la consistencia y eficiencia extraordinarias mientras llevan a cabo diversos procedimientos vasculares y cardíacos. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.
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Realice una serie de intervenciones cardíacas y vasculares con singular precisión y facilidad con el biplano Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.
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A medida que llegan más aplicaciones a su laboratorio, es más importante que nunca trabajar con la mayor eficiencia posible. FlexSpot le ofrece un acceso perfecto a todas las aplicaciones en un lugar de trabajo compacto y personalizable para reducir significativamente el desorden y simplificar el flujo de trabajo. Los miembros del equipo pueden realizar diferentes tareas por separado, sin interrumpirse unos a otros, para reducir los intervalos entre casos.
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Controle sin problemas las aplicaciones compatibles desde la mesa en el campo estéril con el módulo de pantalla táctil mejorado Pro. Acceda a la fisiología, la EIV, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de imagen, para trabajar de forma rápida y decisiva. Controlar estas aplicaciones en la sala de examen puede ahorrar tiempo, reducir el desorden del equipo y ayudarlo a concentrarse en el paciente.
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