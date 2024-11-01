Diseñado para analizar las propiedades de difusión y anisotropía de los tejidos. La aplicación evalúa series de imágenes de difusión ponderadas por agua (DWI) para generar mapas paramétricos como el ADC y el eADC. En el caso de los datos de imágenes por tensor de difusión, se generan mapas paramétricos adicionales, entre los que se incluyen la anisotropía fraccional, la difusividad axial o la difusividad radial.
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