Mayor control

El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²