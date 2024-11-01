Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con detector plano de 20''. Sus equipos intervencionistas se beneficiarán con la consistencia y eficiencia extraordinarias mientras llevan a cabo diversos procedimientos vasculares y cardíacos. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.
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Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma IntraSight de fisiología e imagenología, nuestro Sistema Hemodinámico de Terapia Intervencionista de Philips y todas las herramientas de intervencionistas, a través del módulo central de pantalla táctil ubicado al lado de la mesa. Esta característica facilita la toma de decisiones clínicas en la sala de examen y ayuda a reducir la necesidad de interrumpir la esterilización, lo cual ahorra tiempo y evita retrasos.
Control completo desde la mesa
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma IntraSight de fisiología e imagenología, nuestro Sistema Hemodinámico de Terapia Intervencionista de Philips y todas las herramientas de intervencionistas, a través del módulo central de pantalla táctil ubicado al lado de la mesa. Esta característica facilita la toma de decisiones clínicas en la sala de examen y ayuda a reducir la necesidad de interrumpir la esterilización, lo cual ahorra tiempo y evita retrasos.
Control completo desde la mesa
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Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma IntraSight de fisiología e imagenología, nuestro Sistema Hemodinámico de Terapia Intervencionista de Philips y todas las herramientas de intervencionistas, a través del módulo central de pantalla táctil ubicado al lado de la mesa. Esta característica facilita la toma de decisiones clínicas en la sala de examen y ayuda a reducir la necesidad de interrumpir la esterilización, lo cual ahorra tiempo y evita retrasos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
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Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. La mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips está diseñada para visualizar los detalles más pequeños de los vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite el acceso al paciente desde todos los ángulos.
Mejore la visibilidad
Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. La mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips está diseñada para visualizar los detalles más pequeños de los vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite el acceso al paciente desde todos los ángulos.
Mejore la visibilidad
Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. La mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips está diseñada para visualizar los detalles más pequeños de los vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite el acceso al paciente desde todos los ángulos.
Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. La mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips está diseñada para visualizar los detalles más pequeños de los vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite el acceso al paciente desde todos los ángulos.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Haga su día más sencillo
Haga su día más sencillo
Experimente la facilidad de uso y la rapidez al realizar procedimientos. Podrá ver fácilmente la información en la pantalla táctil sobre el distintivo fondo negro en donde se resaltan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada de Azurion para capacitar y rotar fácilmente al personal médico entre laboratorios.
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Experimente la facilidad de uso y la rapidez al realizar procedimientos. Podrá ver fácilmente la información en la pantalla táctil sobre el distintivo fondo negro en donde se resaltan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada de Azurion para capacitar y rotar fácilmente al personal médico entre laboratorios.
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Azurion 5 Series también incluye ClarityIQ. Esta tecnología de imagenología por rayos X proporciona imágenes de alta calidad para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Esta herramienta forma parte de nuestro exhaustivo paquete de soluciones DoseWise, que le ayuda a tener el control en la atención al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normas.
Controle las dosis con eficiencia
Azurion 5 Series también incluye ClarityIQ. Esta tecnología de imagenología por rayos X proporciona imágenes de alta calidad para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Esta herramienta forma parte de nuestro exhaustivo paquete de soluciones DoseWise, que le ayuda a tener el control en la atención al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normas.
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Azurion 5 Series también incluye ClarityIQ. Esta tecnología de imagenología por rayos X proporciona imágenes de alta calidad para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Esta herramienta forma parte de nuestro exhaustivo paquete de soluciones DoseWise, que le ayuda a tener el control en la atención al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normas.
Salvaguardar el rendimiento clínico en el tiempo
Salvaguardar el rendimiento clínico en el tiempo
La plataforma estándar de Windows 10 puede ayudar a cumplir con los últimos estándares y la seguridad para proteger los datos de los pacientes. También se adapta a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema en el tiempo.
Salvaguardar el rendimiento clínico en el tiempo
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Salvaguardar el rendimiento clínico en el tiempo
La plataforma estándar de Windows 10 puede ayudar a cumplir con los últimos estándares y la seguridad para proteger los datos de los pacientes. También se adapta a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema en el tiempo.
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Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Los retos actuales del entorno de atención médica son lo suficientemente desafiantes como para que tenga que lidias también con la preocupación de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Con Philips, sus operaciones están protegidas por los ingenieros de servicio con mejor desempeño general en sistemas de imagenología, según IMV ServiceTrak, por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes [2].
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Los retos actuales del entorno de atención médica son lo suficientemente desafiantes como para que tenga que lidias también con la preocupación de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Con Philips, sus operaciones están protegidas por los ingenieros de servicio con mejor desempeño general en sistemas de imagenología, según IMV ServiceTrak, por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes [2].
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Los retos actuales del entorno de atención médica son lo suficientemente desafiantes como para que tenga que lidias también con la preocupación de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Con Philips, sus operaciones están protegidas por los ingenieros de servicio con mejor desempeño general en sistemas de imagenología, según IMV ServiceTrak, por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes [2].
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Los retos actuales del entorno de atención médica son lo suficientemente desafiantes como para que tenga que lidias también con la preocupación de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Con Philips, sus operaciones están protegidas por los ingenieros de servicio con mejor desempeño general en sistemas de imagenología, según IMV ServiceTrak, por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes [2].
Realizar verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
Realice verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
Solo Philips ofrece la opción del Modo de Control de Calidad del Usuario (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Esta herramienta le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada y en solo 5 minutos. [3] También puede ayudarle a identificar tendencias y a evitar posibles desviaciones de la norma, manteniendo así un rendimiento de alta calidad.
Realice verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
Solo Philips ofrece la opción del Modo de Control de Calidad del Usuario (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Esta herramienta le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada y en solo 5 minutos. [3] También puede ayudarle a identificar tendencias y a evitar posibles desviaciones de la norma, manteniendo así un rendimiento de alta calidad.
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Solo Philips ofrece la opción del Modo de Control de Calidad del Usuario (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Esta herramienta le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada y en solo 5 minutos. [3] También puede ayudarle a identificar tendencias y a evitar posibles desviaciones de la norma, manteniendo así un rendimiento de alta calidad.
Realizar verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
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Solo Philips ofrece la opción del Modo de Control de Calidad del Usuario (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Esta herramienta le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada y en solo 5 minutos. [3] También puede ayudarle a identificar tendencias y a evitar posibles desviaciones de la norma, manteniendo así un rendimiento de alta calidad.
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.
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Aumente el rendimiento de la inversión
Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.
Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.
Aproveche al máximo cada día
Aproveche al máximo cada día
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
Aproveche al máximo cada día
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
Aproveche al máximo cada día
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
Control completo desde la mesa
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma IntraSight de fisiología e imagenología, nuestro Sistema Hemodinámico de Terapia Intervencionista de Philips y todas las herramientas de intervencionistas, a través del módulo central de pantalla táctil ubicado al lado de la mesa. Esta característica facilita la toma de decisiones clínicas en la sala de examen y ayuda a reducir la necesidad de interrumpir la esterilización, lo cual ahorra tiempo y evita retrasos.
Control completo desde la mesa
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma IntraSight de fisiología e imagenología, nuestro Sistema Hemodinámico de Terapia Intervencionista de Philips y todas las herramientas de intervencionistas, a través del módulo central de pantalla táctil ubicado al lado de la mesa. Esta característica facilita la toma de decisiones clínicas en la sala de examen y ayuda a reducir la necesidad de interrumpir la esterilización, lo cual ahorra tiempo y evita retrasos.
Control completo desde la mesa
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma IntraSight de fisiología e imagenología, nuestro Sistema Hemodinámico de Terapia Intervencionista de Philips y todas las herramientas de intervencionistas, a través del módulo central de pantalla táctil ubicado al lado de la mesa. Esta característica facilita la toma de decisiones clínicas en la sala de examen y ayuda a reducir la necesidad de interrumpir la esterilización, lo cual ahorra tiempo y evita retrasos.
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma IntraSight de fisiología e imagenología, nuestro Sistema Hemodinámico de Terapia Intervencionista de Philips y todas las herramientas de intervencionistas, a través del módulo central de pantalla táctil ubicado al lado de la mesa. Esta característica facilita la toma de decisiones clínicas en la sala de examen y ayuda a reducir la necesidad de interrumpir la esterilización, lo cual ahorra tiempo y evita retrasos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. La mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips está diseñada para visualizar los detalles más pequeños de los vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite el acceso al paciente desde todos los ángulos.
Mejore la visibilidad
Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. La mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips está diseñada para visualizar los detalles más pequeños de los vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite el acceso al paciente desde todos los ángulos.
Mejore la visibilidad
Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. La mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips está diseñada para visualizar los detalles más pequeños de los vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite el acceso al paciente desde todos los ángulos.
Gracias al detector de 20'' de próxima generación, sus procedimientos vasculares pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. La mayor cobertura anatómica le permite realizar diversos procedimientos. La magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips está diseñada para visualizar los detalles más pequeños de los vasos con una claridad excepcional. Este sistema también es compatible con la imagenología de pies a cabeza y permite el acceso al paciente desde todos los ángulos.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Haga su día más sencillo
Haga su día más sencillo
Experimente la facilidad de uso y la rapidez al realizar procedimientos. Podrá ver fácilmente la información en la pantalla táctil sobre el distintivo fondo negro en donde se resaltan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada de Azurion para capacitar y rotar fácilmente al personal médico entre laboratorios.
Haga su día más sencillo
Experimente la facilidad de uso y la rapidez al realizar procedimientos. Podrá ver fácilmente la información en la pantalla táctil sobre el distintivo fondo negro en donde se resaltan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada de Azurion para capacitar y rotar fácilmente al personal médico entre laboratorios.
Haga su día más sencillo
Experimente la facilidad de uso y la rapidez al realizar procedimientos. Podrá ver fácilmente la información en la pantalla táctil sobre el distintivo fondo negro en donde se resaltan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada de Azurion para capacitar y rotar fácilmente al personal médico entre laboratorios.
Experimente la facilidad de uso y la rapidez al realizar procedimientos. Podrá ver fácilmente la información en la pantalla táctil sobre el distintivo fondo negro en donde se resaltan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada de Azurion para capacitar y rotar fácilmente al personal médico entre laboratorios.
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Azurion 5 Series también incluye ClarityIQ. Esta tecnología de imagenología por rayos X proporciona imágenes de alta calidad para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Esta herramienta forma parte de nuestro exhaustivo paquete de soluciones DoseWise, que le ayuda a tener el control en la atención al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normas.
Controle las dosis con eficiencia
Azurion 5 Series también incluye ClarityIQ. Esta tecnología de imagenología por rayos X proporciona imágenes de alta calidad para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Esta herramienta forma parte de nuestro exhaustivo paquete de soluciones DoseWise, que le ayuda a tener el control en la atención al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normas.
Controle las dosis con eficiencia
Azurion 5 Series también incluye ClarityIQ. Esta tecnología de imagenología por rayos X proporciona imágenes de alta calidad para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Esta herramienta forma parte de nuestro exhaustivo paquete de soluciones DoseWise, que le ayuda a tener el control en la atención al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normas.
Azurion 5 Series también incluye ClarityIQ. Esta tecnología de imagenología por rayos X proporciona imágenes de alta calidad para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Esta herramienta forma parte de nuestro exhaustivo paquete de soluciones DoseWise, que le ayuda a tener el control en la atención al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normas.
Salvaguardar el rendimiento clínico en el tiempo
Salvaguardar el rendimiento clínico en el tiempo
La plataforma estándar de Windows 10 puede ayudar a cumplir con los últimos estándares y la seguridad para proteger los datos de los pacientes. También se adapta a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema en el tiempo.
Salvaguardar el rendimiento clínico en el tiempo
La plataforma estándar de Windows 10 puede ayudar a cumplir con los últimos estándares y la seguridad para proteger los datos de los pacientes. También se adapta a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema en el tiempo.
Salvaguardar el rendimiento clínico en el tiempo
La plataforma estándar de Windows 10 puede ayudar a cumplir con los últimos estándares y la seguridad para proteger los datos de los pacientes. También se adapta a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema en el tiempo.
La plataforma estándar de Windows 10 puede ayudar a cumplir con los últimos estándares y la seguridad para proteger los datos de los pacientes. También se adapta a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema en el tiempo.
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Los retos actuales del entorno de atención médica son lo suficientemente desafiantes como para que tenga que lidias también con la preocupación de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Con Philips, sus operaciones están protegidas por los ingenieros de servicio con mejor desempeño general en sistemas de imagenología, según IMV ServiceTrak, por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes [2].
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Los retos actuales del entorno de atención médica son lo suficientemente desafiantes como para que tenga que lidias también con la preocupación de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Con Philips, sus operaciones están protegidas por los ingenieros de servicio con mejor desempeño general en sistemas de imagenología, según IMV ServiceTrak, por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes [2].
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Los retos actuales del entorno de atención médica son lo suficientemente desafiantes como para que tenga que lidias también con la preocupación de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Con Philips, sus operaciones están protegidas por los ingenieros de servicio con mejor desempeño general en sistemas de imagenología, según IMV ServiceTrak, por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes [2].
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Un servicio de mejor rendimiento le permitirá tratar a más pacientes
Los retos actuales del entorno de atención médica son lo suficientemente desafiantes como para que tenga que lidias también con la preocupación de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Con Philips, sus operaciones están protegidas por los ingenieros de servicio con mejor desempeño general en sistemas de imagenología, según IMV ServiceTrak, por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes [2].
Realizar verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
Realice verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
Solo Philips ofrece la opción del Modo de Control de Calidad del Usuario (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Esta herramienta le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada y en solo 5 minutos. [3] También puede ayudarle a identificar tendencias y a evitar posibles desviaciones de la norma, manteniendo así un rendimiento de alta calidad.
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Aumente el rendimiento de la inversión
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Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.
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Aproveche al máximo cada día
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Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
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1. Sistemas de rayos X cardiovascular IMV ServiceTrak 2018.
2. Basado en la comparación entre los sistemas conectados y no conectados de forma remota. Muestra de datos de 2018 para sistemas Allura FD y Azurion (n = 9955).
3. Tres usuarios con diferentes antecedentes y nivel de experiencia realizaron las pruebas relacionadas. Los tiempos de prueba se realizaron utilizando un plano frontal de un sistema Azurion biplano R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), ubicación QL-1).
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