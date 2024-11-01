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Azurion 3 M15

Con Azurion, el rendimiento y la atención superior se vuelven uno

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Experimente la innovación en sus servicios vasculares intervencionistas con Azurion 3, el cual cuenta con un detector plano de 15''. Sus equipos intervencionistas aprovechan la excelente consistencia y eficacia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardíacos. Dé el siguiente paso para mejorar la atención y reducir los costos.

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Características
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Las complejidades de las malformaciones, obstrucciones y tumores complejos, así como dispositivos menos radioopacos, son totalmente visibles con nuestra tecnología de detección de 16 bits del detector plano de 15'' de Philips. Esta calidad de imagen mejorada es posible gracias a una mayor eficiencia de conversión de rayos X a imagen (DQE), imágenes más homogéneas y mayores niveles de grises.

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Este sistema le ayuda a ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en todas las actividades en la sala de control y exámenes sin tener que interrumpirse entre sí. Así que, mientras se lleva a cabo la fluoroscopia/exposición, el personal en la sala de control puede revisar imágenes previas del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.

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Tome el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas con nuestras soluciones DoseWise, un paquete completo de herramientas de gestión de dosis de radiación, capacitación y tecnologías de producto integradas. Con este sistema, el tubo de rayos X MRC200+ con filtración SpectraBeam, el posicionamiento cero dosis* y DoseAware* de Philips tienen la finalidad principal de administrar la dosis efectivamente.

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Simplifique la configuración y funcionamiento
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Con las tarjetas de procedimientos, usted puede simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.

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Azurion está diseñado para hacer que sus procedimientos fluyan. Todos los sistemas Azurion tienen la misma interfaz de usuario estándar para capacitar y rotar al personal médico fácilmente entre laboratorios. En la pantalla, puede ver fácilmente información sobre el fondo negro distintivo, en el que se destacan las aplicaciones activas. Los usuarios instintivamente pueden mover el sistema con los botones claramente formados.

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A medida que cambian sus requerimientos, usted puede integrar fácilmente funcionalidades adicionales y aplicaciones de terceros. Eso se debe a que el concepto de actualización y expansión se ha integrado a la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software proporciona acceso a una nueva generación de tecnologías y aplicaciones de la salud conectadas que evolucionan junto con usted.

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El área de educación de Philips Healthcare lo puede ayudar a descubrir todo el potencial del personal, tecnología y organización para enfrentar nuevos desafíos a través de educación de salud innovadora, significativa y basada en evidencia. Nuestros cursos integrales clínicos, técnicos y relacionados con los negocios están diseñados para ayudarle a satisfacer la necesidad de controlar los costos, optimizar el flujo de trabajo y mejorar la atención al paciente.

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  • * Algunas características están disponibles de forma opcional. No todas las características están disponibles en todos los sistemas. Consulte con su representante de Philips para confirmar la disponibilidad en su localidad.

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