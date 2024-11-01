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Experimente la innovación en sus servicios vasculares intervencionistas con Azurion 3, el cual cuenta con un detector plano de 15''. Sus equipos intervencionistas aprovechan la excelente consistencia y eficacia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardíacos. Dé el siguiente paso para mejorar la atención y reducir los costos.
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Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con un detector plano de 12'''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de alto rendimiento permite a los equipos intervencionistas realizar intervenciones cardíacas desafiantes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.
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La plataforma de aplicaciones IntraSight es el sitio en donde se reúnen todas las imágenes, la fisiología, el coregistro* y el software para identificar claramente la enfermedad coronaria y arterial periférica, y permitir planes de tratamiento optimizados. IntraSight está integrado en una nueva plataforma fundamental diseñada para satisfacer las cambiantes necesidades, actuales y futuras, de su laboratorio.
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Opte con confianza por un conjunto híbrido con el Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de última generación permite realizar procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en una sala. La excelencia clínica se combina con la innovación de flujo de trabajo para ayudarle a ofrecer una excelente atención al paciente y aumentar la eficiencia operativa.
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Mejorar la productividad y los resultados es vital para que las instalaciones de atención médica puedan satisfacer la creciente demanda de procedimientos en el laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo en el laboratorio de cateterismo, Philips presenta el sistema de hemodinámica intervencionista (sistema Hemo), que ofrece mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de pacientes IntelliVue X3 ayuda a facilitar la toma de decisiones clínicas seguras y a mantener registros médicos continuos y sin brechas del paciente, monitoreando constantemente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con detector plano de 20''. Sus equipos intervencionistas se beneficiarán con la consistencia y eficiencia extraordinarias mientras llevan a cabo diversos procedimientos vasculares y cardíacos. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.
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Mejore sus capacidades de cardiología intervencionista con el Azurion 3 con detector plano de 12''. Este sistema de terapia guiada por imágenes de alto desempeño permite a los equipos intervencionistas realizar intervenciones cardíacas rutinarias y desafiantes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde un único módulo de pantalla táctil al lado de la mesa para una experiencia de usuario consistente y un excelente desempeño en el laboratorio y atención al paciente.
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FlexVision XL es un concepto de visualización avanzado que le ofrece total flexibilidad y control sobre su entorno de visualización desde el lado de la mesa. La gran pantalla LCD de alta definición le permite mostrar múltiples imágenes de alta definición en una variedad de diseños, cada uno adaptado a su procedimiento específico.
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