El portafolio de Philips es compatible con una amplia población de pacientes, desde la detección y el triaje básicos hasta la vigilancia compleja en cuidados intensivos. Por lo tanto, puede elegir el nivel adecuado de tecnología de monitoreo continuo de pacientes para cada entorno de atención, condición del paciente, las habilidades de su personal de enfermería y su presupuesto. Ya sea que utilice modelos portátiles, compactos o especializados, nuestra familia de monitores comparten un aspecto y una sensación comunes para que sus médicos puedan pasar del nivel de agudeza más alto al más bajo con un mínimo de formación. Con nuestro monitoreo fisiológico avanzado e informática clínica, lo ayudamos a desarrollar capacidades empresariales flexibles para la movilidad del cuidador, el intercambio de datos, el apoyo a la toma de decisiones clínicas y la gestión de alarmas.
El portafolio de Philips es compatible con una amplia población de pacientes, desde la detección y el triaje básicos hasta la vigilancia compleja en cuidados intensivos. Por lo tanto, puede elegir el nivel adecuado de tecnología de monitoreo continuo de pacientes para cada entorno de atención, condición del paciente, las habilidades de su personal de enfermería y su presupuesto.
Ya sea que utilice modelos portátiles, compactos o especializados, nuestra familia de monitores comparten un aspecto y una sensación comunes para que sus médicos puedan pasar del nivel de agudeza más alto al más bajo con un mínimo de formación. Con nuestro monitoreo fisiológico avanzado e informática clínica, lo ayudamos a desarrollar capacidades empresariales flexibles para la movilidad del cuidador, el intercambio de datos, el apoyo a la toma de decisiones clínicas y la gestión de alarmas.
Vea cómo los sistemas de monitorización de pacientes críticos son seguros y escalables, los flujos de trabajo centrados en la atención clínica y la interoperabilidad avanzada ofrecen información predictiva en todos los puntos de atención.
IntelliVue MX800 es la primera solución de cuidado del paciente de Philips en incorporar informática clínica y monitoreo del paciente. Diseñado para simplificar el acceso a la información del paciente que usted requiere para mejorar la confianza de diagnóstico en todo el hospital.
El monitor de paciente Philips IntelliVue MX700 al lado de la cama ofrece una vista en tiempo real y extendida de los signos vitales de su paciente. La opción de PC integrada (iPC) lleva información clínicamente relevante a sus aplicaciones e intranet del hospital.
IntelliVue MX550 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
IntelliVue MX500 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
IntelliVue MX450 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
IntelliVue MX400 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
El MX100 es una forma flexible y confiable de monitorear a los pacientes en movimiento, y junto a la cama, con un solo monitor portátil e independiente. Es pequeño y liviano, pero ofrece un conjunto amplio y escalable de mediciones clínicas. Este dispositivo resistente, que funciona con una batería, cuenta con una pantalla táctil de 15,5 cm (6,1") incorporada y funciona de manera familiar similar a un teléfono inteligente para facilitar su uso.
El monitor portátil para pacientes IntelliVue MX40 le brinda la tecnología, el diseño inteligente y las características innovadoras que espera de Philips, en un dispositivo lo suficientemente liviano y pequeño para que los pacientes ambulatorios lo usen cómodamente.
El IntelliVue X3 Philips es un monitor de pacientes compacto y transportable de doble propósito que ofrece un funcionamiento intuitivo como el de un teléfono inteligente y una serie escalable de mediciones clínicas.
El monitor de paciente al lado de la cama Philips IntelliVue MP5 proporciona información que puede poner en práctica sobre sus pacientes. Proporciona funcionalidad y potencia de monitoreo IntelliVue en una carcasa resistente y compacta que funciona en una amplia variedad de entornos de cuidado.
Un sistema central en tiempo real potente que le ofrece a su hospital un acceso fácil a la información y una experiencia valiosa. Ayuda a su organización a ofrecer atención de calidad.
Cuando tanto el presupuesto y la calidad son importantes, la elección es monitores de pacientes Efficia CM Series. En sintonía con sus necesidades, ofrecemos un rango de valor de monitores de pacientes respaldados por nuestros algoritmos de medición de eficacia comprobada.
Los algoritmos de medición fisiológica probados en el tiempo y la funcionalidad esencial están ahora a su alcance. Teniendo en cuenta su flujo de trabajo, los monitores Efficia están diseñados para ser portátiles e intuitivos de usar. Puede acceder a la mayoría de las funciones con tres clics o menos. Con varias configuraciones, puede satisfacer diferentes necesidades clínicas. Con los monitores de pacientes Efficia, puede estar seguro de que está brindando un cuidado eficiente y de calidad, todo ello dentro de su presupuesto.
Cuando se esfuerza por brindar atención de alta calidad con un presupuesto limitado para un gran número de pacientes, una forma rentable de centralizar su monitoreo puede ser de ayuda. El sistema de monitoreo central Efficia CMS200 centraliza el monitoreo y la alarma secundaria, y mejora el acceso a los datos históricos de los pacientes, lo que ayuda a su personal a trabajar de manera eficiente. Cuando el presupuesto y la calidad importan, elija Philips Efficia.
Los médicos deben responder con rapidez a los precipitados cambios que se producen en la afección de sus pacientes. Tener a mano una solución de monitoreo de pacientes altamente confiable y versátil ahorra tiempo muy valioso para determinar la mejor estrategia de atención. G40E es la mejor opción si quiere un monitor a pie de cama rentable, fácil de aprender y preconfigurado que proporcione mediciones confiables (ECG Philips ST/AR y FAST-SpO₂).
IntelliBridge System es una solución de interoperabilidad independiente del proveedor entre los sistemas de información de su hospital y los dispositivos de atención al paciente, ya sea de Philips o de otros fabricantes, para ayudarlo a aumentar la eficiencia del flujo de trabajo clínico y permitirle aprovechar los datos del paciente para informar sus decisiones clínicas.
Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un punto simple y basado en normas de interoperabilidad entre sus sistemas clínicos Philips y sus sistemas de información de empresa, mientras reduce la complejidad y el costo en su entorno de cuidado de la salud.
¿Cómo reúne la información clave del paciente en entornos de atención de diversos equipos? El módulo IntelliBridge EC10 consolida los datos de los dispositivos de cabecera para mostrarlos en los monitores de pacientes IntelliVue y transmitirlos a los sistemas de información clínicos y hospitalarios.
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