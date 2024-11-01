Sistemas de monitoreo continuo de pacientes

El portafolio de Philips es compatible con una amplia población de pacientes, desde la detección y el triaje básicos hasta la vigilancia compleja en cuidados intensivos. Por lo tanto, puede elegir el nivel adecuado de tecnología de monitoreo continuo de pacientes para cada entorno de atención, condición del paciente, las habilidades de su personal de enfermería y su presupuesto. Ya sea que utilice modelos portátiles, compactos o especializados, nuestra familia de monitores comparten un aspecto y una sensación comunes para que sus médicos puedan pasar del nivel de agudeza más alto al más bajo con un mínimo de formación. Con nuestro monitoreo fisiológico avanzado e informática clínica, lo ayudamos a desarrollar capacidades empresariales flexibles para la movilidad del cuidador, el intercambio de datos, el apoyo a la toma de decisiones clínicas y la gestión de alarmas.